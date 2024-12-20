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مقتل 77 فلسطينياً وإصابة 174 آخرين في غزة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
21 ديسمبر 2024 01:24

غزة (الاتحاد)

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أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 77 فلسطينياً وإصابة 174 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بعد ارتكاب الجيش الإسرائيلي ثلاث مجازر جديدة في أنحاء متفرقة من القطاع. 
وقالت السلطات الصحية، في بيان صحفي، إن «جيش الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر ضد عائلات بالقطاع وصل منها للمستشفيات 77 شهيداً و174 مصاباً خلال 24 ساعة».
وأشارت إلى أن عدداً آخر من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرق حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويأتي ذلك في وقت قصف فيه الجيش الإسرائيلي ثلاثة مراكز إيواء ومنازل وتجمعات لفلسطينيين خاصة في المناطق الشمالية من القطاع التي تحاصرها قوات الاحتلال جواً وبراً وبحراً منذ أكثر من شهرين. 
وترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 45206 قتلى و107512 مصاباً. 
وفي سياق آخر، أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة تدخل مرحلتها النهائية. 
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون 10 أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضاً الإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.

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