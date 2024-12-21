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«الشيوخ الأميركي» يمرر مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي

«الشيوخ الأميركي» يمرر مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي
21 ديسمبر 2024 09:58

مرر مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي لملايين الأشخاص، ليدفع بذلك أولوية منذ فترة طويلة لموظفي الخدمة العامة من خلال الكونجرس في أحد تحركاته الأخيرة لهذا العام.
ويلغي مشروع القانون الذي قدمه الحزبان، والذي تمت إحالته إلى الرئيس جو بايدن، التخفيضات المستمرة منذ فترة طويلة في إعانات الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين شخص يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين ورجال الإطفاء وعناصر الشرطة.
ويقول المؤيدون لمشروع القانون إن قانون عدالة الضمان الاجتماعي يصحح التفاوت المستمر منذ عقود، على الرغم من أنه سيضع المزيد من الضغط على صناديق الائتمان الخاصة بالضمان الاجتماعي.

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المصدر: د ب أ
جو بايدن
مجلس الشيوخ الأميركي
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