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إقامة مراسم تأبين بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماجدبورج

إقامة مراسم تأبين بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماجدبورج
21 ديسمبر 2024 10:07

 في أعقاب حادث الدهس بسيارة مساء الجمعة في سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج بوسط ألمانيا، من المقرر إقامة مراسم تأبين في كاتدرائية المدينة اليوم السبت، الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).
وقالت عمدة ماجدبورج، سيمون بوريس، للصحفيين وهي تبكي، إنها تريد أن تعطي المتضررين وأقاربهم والمواطنين فرصة للحداد.
وقالت بوريس التي بدا عليها الذهول «سنحتاج إلى وقت طويل للحزن... سوف نتعامل مع كل هذا بشكل شامل». ووفقاً لرئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت راينر هاسيلوف، قتل شخص بالغ وطفل صغير وأصيب 64 شخصا في حادث الدهس. وقال هاسيلوف إن الضحايا بينهم من أصيب بجروح طفيفة وخطيرة. وتم تنكيس الأعلام في البلاد.

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
حادث دهس
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