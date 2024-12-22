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ترامب يتعهد بإطلاق حملة ضد المخدرات

ترامب يلقي كلمة خلال مؤتمر بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا
23 ديسمبر 2024 00:36

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، إنه سيطلق حملة إعلانية جديدة لمكافحة المخدرات لإظهار التأثير الضار لتناول عقاقير مثل الفنتانيل، وجدد التهديد بتصنيف عصابات المخدرات منظمات إرهابية.
وأضاف ترامب، في مؤتمر بمدينة فينيكس بولاية أريزونا "سنشرح في الإعلانات إلى أي مدى تصيب المخدرات الإنسان بالضرر. إنها تدمر مظهرك وتدمر وجهك وتدمر بشرتك وتدمر أسنانك".
ولم يقدم ترامب المزيد من التفاصيل عن الحملة ووصفها بأنها أشبه بإدارة حملة سياسية. وقال إن إدارته ستنفق "الكثير من المال" على البرنامج.
تشير تقديرات إلى أن ما يتراوح بين 50 و60 ألف أميركي سيتوفون العام الجاري بسبب جرعات زائدة من المواد المخدرة خاصة "الفنتانيل" أو العقاقير ذات الصلة الوثيقة بها.
وجدد ترامب أيضا تعهده في الحملة الانتخابية بتصنيف عصابات المخدرات جماعات إرهابية.
وقال ترامب "سأصنف العصابات على الفور منظمات إرهابية أجنبية".

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المصدر: رويترز
دونالد ترامب
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عصابات المخدرات
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