«الفارس الشهم 3» تدعم إعادة تشغيل المخابز في غزة

غزة (الاتحاد)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقدمت عملية «الفارس الشهم 3»، كميات من الطحين لإعادة تشغيل ودعم المخابز البدائية والآلية، في ظل تفشي الجوع وإغلاق المعابر مع قطاع غزة.

ووفرت الدولة 5 مخابز أوتوماتيكية توفر الاحتياجات اليومية لأكثر من 420 ألف شخص في القطاع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مخبز نحو 17500 رغيف في الساعة، وتتكفل دولة الإمارات بتأمين مادة الطحين والسولار، وغيرها من المواد التي تضمن تشغيل المخابز الخمسة على مدار 24 ساعة يومياً ودون توقف مع دفع أجور الأشخاص الذين يعملون في المخابز والإشراف عليها.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، أكثر من 28002.5 طن، أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتستمر دولة الإمارات في حملة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ما يعكس نهج الدولة الراسخ التي لطالما سارعت في الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني، وكانت سباقة في خدمتهم، وتقديم اللازم لهم، وترسخ من خلال حملاتها الإغاثية مكانتها كمحور رئيس للعطاء والتضامن الإنساني.

وتتصدر الإمارات العمليات الإغاثية التي تصل إلى شمال القطاع، حيث تسعى إلى زيادة المساعدات قدر المستطاع، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والأغطية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.