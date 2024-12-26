كييف تعلن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 20 من أصل 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.



وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 31 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من منطقتي أوريل وميليروفو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وقال البيان إنه "بحلول الساعة 30:08 اليوم الخميس، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 20 طائرة مسيرة في مناطق خاركيف، وكييف، وتشيرنيهيف، ودنيبروبتروفسك".