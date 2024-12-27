"بيونتك" تدفع 1,1 مليار دولار كحقوق ملكية لقاح كوفيد

قالت شركة "بيونتك"، في إفصاح اليوم الجمعة، إنها دخلت اتفاقيتي تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بلقاح كوفيد-19.

وأضافت "بيونتك"، وهي شريكة لشركة الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر" في إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 المعروف باسم (كوميرناتي)، أنها ستدفع 791.5 مليون دولار أميركي للوكالة الأميركية بموجب الاتفاق.

وحصلت الشركة الألمانية على ترخيص لبعض براءات الاختراع من معاهد الصحة الوطنية الأميركية، من بين جهات أخرى، مما يجعل الحكومة الأميركية مستحقة لبعض مدفوعات استخدام حقوق الملكية.

وفي قضية منفصلة، ستدفع "بيونتك" 467 مليون دولار أميركي لجامعة بنسلفانيا، التي ستلغي دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة تتهمها بعدم دفع كامل رسوم حقوق الملكية.

وتقول دعوى جامعة بنسلفانيا إن شركة "بيونتك" حصلت على ترخيص من الباطن بشأن تكنولوجيا خاصة بالجامعة من خلال شركة أخرى في عام 2017، استخدمتها لاحقا لتطوير اللقاح (كوميرناتي) مع شركة "فايزر".