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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البرازيل

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البرازيل
28 ديسمبر 2024 08:57

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر في شمال البرازيل إلى 10 قتلى وسبعة مفقودين، بحسب ما أعلنت السلطات الجمعة بعد خمسة أيام على الكارثة.
وجسر «جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا» الذي يبلغ طوله 500 متر وبني في ستينيات القرن الماضي يُعتبر الطريق الرئيسي بين ولايتي مارانهاو (شمال شرق) وتوكانتينز (شمال)، وقد انهار الأحد من دون أن تتّضح حتى الساعة أسباب الكارثة.
والجمعة، قالت البحرية البرازيلية إنّ فرق الإنقاذ عثرت على جثتين إضافيتين إحداهما في نهر توكانتينز المجاور والأخرى على بُعد ستة كيلومترات من مكان الحادث.
وأضافت البحرية في بيان أنّ «الحصيلة المؤكّدة حتى الآن هي عشرة قتلى وسبعة مفقودين».
وكانت حصيلة سابقة أعلنت عنها السلطات الخميس أفادت بمقتل ثمانية أشخاص وفقدان تسعة آخرين من جراء الكارثة.
وأوضحت البحرية في بيانها أنّ عمليات البحث لا تزال جارية ويشارك فيها أكثر من 70 عنصر إنقاذ بالإضافة إلى غواصة تسمح باستكشاف أعماق تصل إلى 30 مترا تحت سطح الماء.
وسقطت في مياه النهر حين انهار الجسر ثلاث شاحنات صهريج «كانت تنقل 22 ألف لتر من المبيدات الحشرية و76 طنّا من حمض الكبريتيك، وهي مادة كيميائية مسبّبة للتآكل»، بحسب الوكالة الوطنية للمياه.
لكنّ متحدّثا باسم فرق الإطفاء أكّد لوكالة فرانس برس أنّ خزانات هذه الشاحنات «سليمة» وبالتالي فإنّ الخطر «منخفض» لحدوث تلوّث.

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