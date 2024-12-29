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كرواتيا تنتخب.. والاستطلاعات ترجح فوز الرئيس المنتهية ولايته

الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش يدلي بصوته
29 ديسمبر 2024 19:29

صوت الناخبون في كرواتيا، اليوم الأحد، لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس المقبلة، في ظل أفضلية مرجحة للرئيس المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش.
وانتخب الاشتراكي الديموقراطي ميلانوفيتش رئيسا للبلاد في العام 2020. ويتقدم رئيس الوزراء السابق على سبعة مرشحين آخرين، إذ تمنحه استطلاعات الرأي نسبة 37 بالمئة من نيات التصويت في الدورة الأولى من الاقتراع.
إلا أن ذلك لن يكون كافيا لحسم النتيجة من الدورة الأولى. وبحسب استطلاع رأي نشر الجمعة، سيواجه ميلانوفيتش في الدورة الثانية المقررة في 12 يناير، دراغان بريموراك (20% من نيات التصويت) المدعوم من الحزب الحاكم المحافظ، الاتحاد الديموقراطي الكرواتي، بزعامة رئيس الوزراء أندري بلنكوفيتش.
وفتحت مراكز الاقتراع عند السابعة صباحا (السادسة ت غ) وتغلق عند السابعة مساء. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية خلال ليل الأحد.
وقرابة الساعة 10,30 ت غ، بلغت نسبة المشاركة 14 في المئة، مقارنة بنحو 16 في المئة في الوقت نفسه خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2019، حسبما أعلنت مفوضية الانتخابات.
ودعا بريموراك الذي صوت بعد ساعة من فتح مراكز الاقتراع، المواطنين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة "لتقرير مستقبل أمتنا".
وقال إن "كرواتيا بحاجة إلى الوحدة، وكرواتيا بحاجة إلى تموضع عالمي، وكرواتيا بحاجة إلى حياة سلمية".
بدوره، دعا زوران ملانوفيتش (58 عاما) الناخبين إلى التصويت "لأن الأمر يستحق"، طالبا منهم "الدعم".

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المصدر: آ ف ب
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انتخابات رئاسية
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