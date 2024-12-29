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عواصف شديدة تهدد بجلب أعاصير إلى الولايات المتحدة

منشأة مدمرة جراء الطقس السيء في ولاية تكساس الأميركية
29 ديسمبر 2024 19:49

تهدد العواصف الشديدة بإثارة أعاصير في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أسفر الطقس العاصف عن مقتل شخصين على الأقل نتيجة زوابع ضربت ولايتي تكساس ومسيسيبي.
وقال فرانك بيريرا خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية الأميركية إن من المتوقع أن تستمر العواصف القوية التي تتحرك عبر الجنوب الشرقي في التسبب في هبوب "رياح قوية ومدمرة"، وتساقط البرَد، وأعاصير.
وأضاف بيريرا أن الطقس العاصف أدى، حتى الآن، إلى نحو 40 بلاغا عن أعاصير من جنوب شرقي ولاية تكساس إلى ولاية ألاباما، لكن هذه البلاغات لا تزال غير مؤكدة حتى يتم إجراء مسح للأضرار.
وتابع قائلا: "هذا الأمر ليس غير مسبوق، لكنه غير شائع إلى حد ما أن يحدث تفش للطقس القاسي بهذا الحجم في أواخر العام".
وأشار خبير الأرصاد إلى أن العواصف ستواصل التحرك شرقا حتى تبتعد عن اليابسة، مما يعني أن مخاطر الطقس القاسي ستتضاءل مع حلول مساء اليوم الأحد.
ولقي شخص، أمس السبت، حتفه في منطقة ليفربول الواقعة جنوب مدينة هيوستن بولاية تكساس. كما أصيب أربعة أشخاص بجروح لا تعتبر خطيرة، وفقا لما ذكرته ماديسون بولستون من مكتب شرطة مقاطعة برازوريا.
وأوضحت بولستون أن المسؤولين كانوا على علم بوجود نحو 10 منازل متضررة، لكنهم يعملون على تحديد حجم الأضرار بشكل دقيق.

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المصدر: د ب أ
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الولايات المتحدة
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