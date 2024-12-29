دورة ثانية من انتخابات الرئاسة في كرواتيا

أظهرت النتائج الرسمية أن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش ومنافسه المحافظ دراجان بريموراك سيتواجهان في جولة إعادة في الانتخابات بعد أسبوعين بعد أن أهدر الرئيس الحالي بفارق ضئيل تحقيق الفوز المباشر في الاقتراع الذي جرى الأحد.

وحصل ميلانوفيتش على 49.2 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، فيما حصد بريموراك، المدعوم من حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الحاكم، 19.4 في المائة، وفقا للنتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية الحكومية من حوالي 99 في المائة من مراكز الاقتراع.

وصوت الكرواتيون، الأحد، بأعداد أقل بكثير من الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل.

نحو الساعة 16,30 (15,30 ت غ)، قبل ساعتين ونصف ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 36%، مقارنة بنحو 39% في الوقت نفسه من عام 2019، و50,6% خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويمكن تفسير انخفاض المشاركة بموعد الاستحقاق بين عيد الميلاد ورأس السنة، عندما يكون كثير من الناس في إجازة.

وكان استطلاع، أجري مع إغلاق مراكز الاقتراع، أظهر في شكل مفاجئ فوز ميلانوفيتش من الدورة الأولى.