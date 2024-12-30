الإثنين 30 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية.. "فحص طارئ" لمنظومة تشغيل الطائرات

كوريا الجنوبية.. "فحص طارئ" لمنظومة تشغيل الطائرات
30 ديسمبر 2024 10:28

أمر تشوي سانج-موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل في البلاد للوقوف على معايير السلامة وذلك بمجرد الانتهاء من عملية انتشال جثث ضحايا طائرة تابعة لشركة جيجو إير.

جاء ذلك بعد أن أودى أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية أمس بحياة 179 شخصاً عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة جيجو إير في أثناء محاولتها الهبوط وانحرافها عن المدرج قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار موان الدولي.

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية.. عودة طائرة إلى المطار بعد إقلاعها
بايدن يعرض مساعدة كوريا الجنوبية في كارثة الطائرة المنكوبة


أضاف تشوي في اجتماع لإدارة الكوارث في سول أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي تحديد هويات الضحايا ودعم أسرهم وعدم ادخار أي جهد في علاج فردي الطاقم اللذين نجا من الكارثة.
وقال "حتى قبل ظهور النتائج النهائية للتحقيق، نطلب من المسؤولين الكشف بكل وضوح عن سير التحقيق في الحادث وإبلاغ أسر الضحايا على الفور".
وتابع "فور الانتهاء من عملية انتشال جثث الضحايا، نطالب وزارة النقل بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل للوقوف على معايير السلامة لمنع تكرار حوادث الطائرات".

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
الطائرات
كوريا
آخر الأخبار
نخبة من الفارسات تشارك في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز (من المصدر)
الرياضة
300 مشارك في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
اليوم 11:30
محمد المري
علوم الدار
«إقامة دبي»: 236 ألف مخالف استفادوا حتى الآن من «المهلة»
اليوم 11:15
ميلان ينفصل عن مدربه فونسيكا
الرياضة
ميلان ينفصل عن مدربه فونسيكا
اليوم 11:15
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نبارك للبروفيسور ياسين ايت سحالية الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد
اليوم 11:10
سمكة قرش
الأخبار العالمية
مقتل سائح جراء هجوم لسمكة قرش في مصر
اليوم 11:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©