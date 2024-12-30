الإثنين 30 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عدد سكان العالم يتجاوز 8 مليارات نسمة في 2024

موضوعية
30 ديسمبر 2024 17:00

بلغ عدد سكان العالم في عام 2024، نحو 8.156 مليار نسمة، بزيادة قدرها نحو 82 مليون نسمة عن العام الماضي (8.083 مليار نسمة)، حسبما أشارت تقديرات المؤسسة الألمانية لسكان العالم.

وتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في نوفمبر 2022م، وتتوقع الأمم المتحدة تجاوز مستوى 9 مليارات نسمة في عام 2037، فيما ترجح أن عدد سكان العالم قد يرتفع إلى 10 مليارات نسمة في النصف الثاني من القرن.

ووفقا للمؤسسة الألمانية، فإن عدد سكان العالم يتزايد باطراد، لكن هذه الزيادة أصبحت أبطأ بشكل متزايد، حيث يبلغ معدل الإنجاب للنساء على مستوى العالم حاليا 2ر2 طفل في المتوسط.

 

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد السكان ينمو بسرعة كبيرة في إفريقيا، حيث من المتوقع أن يتضاعف هناك في العقدين المقبلين.

المصدر: وام
عدد السكان
السكان
آخر الأخبار
الإمارات تستقبل العام الجديد 2025 بعروض واحتفالات مبهرة
علوم الدار
الإمارات تستقبل العام الجديد 2025 بعروض واحتفالات مبهرة
اليوم 15:48
أبوظبي
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 18:17
الناووس الأثري
الترفيه
صور.. كشف أثري جديد عمره نحو 4 آلاف عام في مصر
اليوم 17:58
سكين
الترفيه
"المؤبد" لمراهق أدين بجريمة قتل
اليوم 17:38
محمد العبار متحدث رئيسي في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع
علوم الدار
محمد العبار متحدث رئيسي في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع
اليوم 17:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©