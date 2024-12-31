الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس البرلمان العربي: نجاح الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا يجسد دورها الداعم لتحقيق السلام العالمي

رئيس البرلمان العربي: نجاح الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا يجسد دورها الداعم لتحقيق السلام العالمي
31 ديسمبر 2024 17:50

أشاد معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بشأن اتمام صفقة تبادل أسرى جديدة بين البلدين، هي العاشرة التي تقوم بها دولة الإمارات بين البلدين منذ بداية العام الجاري 2024.

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد: كل عام والإمارات وأهلها إلى مزيد من الإنجازات
سيف بن زايد: أسمى التهاني وخالص الأمنيات لقيادة الإمارات الرشيدة ولشعبها الأصيل

وأكد اليماحي، في تصريح له اليوم، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي تجسيداً لنهج السلام العالمي الذي تتبناه قيادتها الرشيدة، مثمناً الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كوسيط عالمي موثوق به وداعم للمبادرات الدبلوماسية ومسارات الحل السلمي التي تهدف إلى تحقيق السلام على المستويات كافة.

المصدر: وام
رئيس البرلمان العربي
الإمارات
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي
اليوم 20:10
كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق
الرياضة
كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق
اليوم 20:15
برشلونة وأولمو يصارعان البند «130.2» في الساعات الأخيرة
الرياضة
برشلونة وأولمو يصارعان البند «130.2» في الساعات الأخيرة
اليوم 20:13
هزاع بن زايد: كل عام والإمارات وأهلها إلى مزيد من الإنجازات
علوم الدار
هزاع بن زايد: كل عام والإمارات وأهلها إلى مزيد من الإنجازات
اليوم 20:07
واين روني.. المهمة انتهت مع بليموث
الرياضة
واين روني.. المهمة انتهت مع بليموث
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©