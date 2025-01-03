الرئيس الأوكراني يربط نهاية سريعة للحرب بموقف «قوي» من ترامب

كييف (وكالات)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب «قوي ولا يمكن التنبؤ بسلوكه»، وهذه الصفات يمكن أن تكون عاملاً حاسماً في نهجه السياسي، إزاء الأزمة الأوكرانية.

غير أن زيلينسكي قال إنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب المستمرة، منذ نحو ثلاث سنوات، في يوم واحد، كما زعم ترامب، خلال حملته الانتخابية أنه قادر على القيام بذلك.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية أوكرانية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في إشارة إلى القتال في ساحة المعركة أن المرحلة «الساخنة» للحرب، يمكن أن تنتهي بسرعة جداً، إذا كان ترامب قوياً في موقفه.

ولم يوضح ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير الجاري، بشكل علني سياسته بشأن أوكرانيا، لكن تصريحاته السابقة أثارت علامة استفهام بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل كونها الداعم العسكري الأكبر والأهم لأوكرانيا.

ويرغب زيلينسكي بشدة في ضمان استمرار دعم واشنطن، وقد التقى ترامب، في نيويورك، حتى قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر الماضي.

وفي الأثناء لقي شخص حتفه وأصيب عدة أشخاص آخرين قرب كييف في أحدث هجوم روسي بمسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية الليلة الماضية، حسبما ذكر الحاكم العسكري ميكولا كالاشنيك عبر تطبيق تليجرام أمس الجمعة.

وقال كالاشنيك إن من بين المصابين فتى عمره 16 عاماً نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الرجل الذي لقي حتفه كان سائق شاحنة.

وأضاف كالاشنيك أن مباني عديدة تضررت جراء الهجوم.

وقال العمدة فيتالي كليتشكو، إن الدفاع الجوي تمكن من حماية كييف نفسها من أي ضرر كبير.

وبرغم سقوط حطام الطائرة المسيرة في حيين، لم يتعرض أحد لإصابات.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن حريقاً نشب نتيجة للهجوم لكنه لم يتسبب في ضرر كبير.