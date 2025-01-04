بولندا تطلق رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي

أطلقت بولندا مساء أمس، برنامجها لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في حفل أقيم في المسرح الكبير في وارسو، بحضور رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، في كلمته خلال الحفل، إن بولندا أصبحت "حجر الزاوية في الدفاع الأوروبي" و"ركيزة أساسية" للسوق الموحدة للكتلة.

من جانبه قال رئيس وزراء بولندا، إن بلاده ستكون "حارسا للتضامن".

ووضعت الحكومة البولندية في برنامجها رئاسة الاتحاد، سياسة الدفاع والأمن كأولوية قصوى، وتبنت شعار "الأمن، أوروبا"، كما سلطت الضوء على سياسة الهجرة كأولوية رئيسية تحت عنوان "حماية الأشخاص والحدود".

وسيتم عقد أكثر من 300 اجتماع رسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي خلال الرئاسة البولندية، بجانب نحو 20 اجتماعا غير رسمي.