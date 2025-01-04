السبت 4 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بولندا تطلق رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي

بولندا تطلق رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي
4 يناير 2025 13:31

أطلقت بولندا مساء أمس، برنامجها لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في حفل أقيم في المسرح الكبير في وارسو، بحضور رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، في كلمته خلال الحفل، إن بولندا أصبحت "حجر الزاوية في الدفاع الأوروبي" و"ركيزة أساسية" للسوق الموحدة للكتلة.

من جانبه قال رئيس وزراء بولندا، إن بلاده ستكون "حارسا للتضامن".

أخبار ذات صلة
بولندا تعد خطط إجلاء في حالة الكوارث الطبيعية
روسيا توقف صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

ووضعت الحكومة البولندية في برنامجها رئاسة الاتحاد، سياسة الدفاع والأمن كأولوية قصوى، وتبنت شعار "الأمن، أوروبا"، كما سلطت الضوء على سياسة الهجرة كأولوية رئيسية تحت عنوان "حماية الأشخاص والحدود".

وسيتم عقد أكثر من 300 اجتماع رسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي خلال الرئاسة البولندية، بجانب نحو 20 اجتماعا غير رسمي.

المصدر: وام
وارسو
بولندا
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
"البلديات والنقل" تفتتح جسرين جديدين على شارعي الخليج العربي وشخبوط بن سلطان باتجاه المصفح
علوم الدار
"البلديات والنقل" تفتتح جسرين جديدين في أبوظبي باتجاه مصفح
اليوم 13:10
فينيسيوس يعتذر لريال مدريد عن الطرد
الرياضة
فينيسيوس يعتذر لريال مدريد عن الطرد
اليوم 16:21
مهرجان فلج المعلا يبرز تراث أم القيوين العريق ويدعم رواد الأعمال
التعليم والمعرفة
مهرجان فلج المعلا يبرز تراث أم القيوين العريق ويدعم رواد الأعمال
اليوم 16:18
جو بايدن
الأخبار العالمية
البيت الأبيض يكرم شخصيات بارزة بأعلى وسام مدني في أميركا
اليوم 15:48
مؤتمر صحفي في السعودية.. «مسلسل» برشلونة و«الليجا» مستمر!
الرياضة
مؤتمر صحفي في السعودية.. «مسلسل» برشلونة و«الليجا» مستمر!
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©