ألمانيا: ترحيل بعض اللاجئين السوريين وبقاء «المندمجين»

برلين (الاتحاد)

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس، أن السلطات المعنية تستعد لترحيل بعض اللاجئين السوريين الذين وفدوا في الأعوام الماضية إلى ألمانيا وتقدر أعدادهم بنحو 950 ألف شخص معربة عن ترحيب بلادها ببقاء اللاجئين «المندمجين» في المجتمع.

وأوضحت فيزر أنه يتعين على بعض اللاجئين المغادرة إلى سوريا مشترطة توفر ظروف معينة لتنفيذ عمليات الترحيل. وذكرت أن عمليات الترحيل ستنطبق على أشخاص ليس لديهم الحق بالبقاء على الأراضي الألمانية لأسباب تتعلق بالعمل أو الحصول على العلم في الجامعات الألمانية في إشارة منها إلى الرغبة في ترحيل كل من لا يعمل أو لا يدرس ولا يريد العودة طوعاً إلى سوريا. وفي مقابل ذلك أكدت فيزر أن كل لاجئ اندمج بشكل جيد في المجتمع ولديه وظيفة ويتقن الألمانية يمكن اعتباره بأنه وجد وطناً جديداً ومرحب ببقائه في ألمانيا.

وبينت أن السلطات الألمانية المختصة ستستند إلى القوانين المعمول بها في مراجعة وإلغاء مبدأ الحماية إذا لم يكن الأشخاص المعنيون يحتاجون لهذه الحماية بعد استقرار الأوضاع في سوريا.