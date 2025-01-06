زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا

كييف (وكالات)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت، أمس، عن تفاؤله بقدرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على دعوة روسيا للدخول في محادثات سلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي لقاء استمر ثلاث ساعات مع مقدم «البودكاست» الأميركي ليكس فريدمان، اعتبر زيلينسكي أن دور الرئيس الجمهوري المنتخب أساسي لضمان أمن أوكرانيا، وفتح الطريق أمام التفاوض على تسوية تدعمها أيضاً الدول الأوروبية. وتعهد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بتحقيق السلام في أوكرانيا بشكل سريع دون أن يتطرق إلى كيفية قيامه بذلك. كما انتقد بشدة المساعدات العسكرية الهائلة التي أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا في ظل إدارة جو بايدن.

وقال زيلينسكي: «أعتقد أن الرئيس ترامب لا يملك الإرادة فحسب، بل لديه كل هذه الإمكانيات، وهي ليست مجرد كلام، أنا أعتمد عليه حقاً، وأعتقد أن شعبنا حقاً يعتمد عليه، لذلك لديه ما يكفي من القوة لدعوة بوتين لإجراء محادثات سلام».

أضاف الرئيس الأوكراني أن القادة الأوروبيين ينتظرون جميعاً معرفة ما يريده ترامب.

وتابع: «عندما أتحدث عن شيء ما مع دونالد ترامب، سواء عندما نلتقي شخصياً أو نجري فقط مكالمة هاتفية، يسأل جميع القادة الأوروبيين دائماً: «كيف كان الأمر؟ هذا يظهر نفوذ دونالد ترامب، ولم يسبق أن حدث مثله مع رئيس أميركي آخر»، مؤكداً أن هذا يمنحك الثقة أيضاً بأنه قادر على وقف هذه الحرب.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن الجمهوري ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس لأنه كان «أقوى بكثير»، مشيراً إلى أن ترامب أظهر قوة فكرية وجسدية. وأضاف: «كانت هذه نقطة مهمة لإظهار أنه إذا كنت تريد بلداً قوياً، عليك أن تكون قوياً، وهو كان قوياً». وعندما سُئل عن الذي تحتاج إليه أوكرانيا للموافقة على وقف لإطلاق النار، أجاب زيلينسكي أنه يطلب ضمانات أمنية، ويفضل أن تكون ضمن الناتو.

في الأثناء، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، بأن على الأوكرانيين خوض محادثات واقعية حول الأراضي؛ لأنهم الوحيدون القادرون على القيام بذلك، بحثاً عن تسوية للنزاع.

وقال ماكرون في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في باريس: إن «على الولايات المتحدة الأميركية مساعدتنا لتغيير طبيعة الوضع وإقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات» في حين يتحتم على الأوروبيين «إيجاد ضمانات أمنية» لأوكرانيا، معتبراً أن ذلك من مسؤوليتهم بالمقاوم الأول.

ميدانياً، أعلنت روسيا أمس، السيطرة على مدينة كوراخوف في شرق أوكرانيا، بعد ثلاثة أشهر من المعارك، معتبرة أن هذا التقدم سيتيح لقواتها الاستيلاء على باقي منطقة دونيتسك بوتيرة متسارعة.