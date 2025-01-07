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زلزال عنيف يضرب الصين وسقوط قتلى

زلزال عنيف يضرب الصين وسقوط قتلى
7 يناير 2025 08:14

سقط تسعة قتلى على الأقل وانهارت مبان عدّة من جراء زلزال عنيف ضرب صباح الثلاثاء منطقة التيبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن السلطات المحلية إنّ "تسعة أشخاص قتلوا" وفقاً لحصيلة أولية و"انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال" الذي قدّرت الهيئة الصينية لرصد الزلزال قوّته بـ6.8 درجات.
وضرب الزلزال كانتون دينغري قرب الحدود مع النيبال في الساعة 09,05 (01,05 ت غ).
من جهتها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ7.1 درجة.
وشعر بالزلزال سكّان أماكن بعيدة مثل كاتماندو عاصمة النيبال.

وبحسب شينخوا فقد تفقّدت السلطات المحلية مختلف البلديات في الكانتون "لتقييم تداعيات الزلزال".
ويقع هذا الكانتون في إقليم التيبت على ارتفاعات شاهقة، ويبلغ عدد سكّانه حوالي 62000 نسمة ولا يبعد كثيراً عن الجانب الصيني من جبل إيفرست. 
وعلى الرّغم من أنّ الزلازل شائعة في هذه المنطقة، إلا أنّ زلزال الثلاثاء هو أقوى زلزال يتمّ تسجيله منذ خمس سنوات في دائرة شعاعها 200 كيلومتر، بحسب ما مركز رصد الزلازل الصيني.

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المصدر: وكالات
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