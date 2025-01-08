توقف أقسام في مجمع «ناصر الطبي» جراء نفاد الوقود

غزة (الاتحاد)

دعا الصليب الأحمر الدولي، أمس، إلى توصيل المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق إلى قطاع غزة، حيث يموت الأطفال بسبب البرد بعد أن مزقتهم الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وأدت الأمطار الغزيرة والسيول إلى إغراق الملاجئ المؤقتة التي يقيم فيها مئات الآلاف من النازحين، مع بلوغ مستوى المياه 30 سم داخل الخيام، وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر.

وحذر الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، في بيان صحفي، من أنه «من دون الوصول الآمن»، سيتجمد الأطفال حتى الموت. ومن دون الوصول الآمن، سوف تتضور الأسر جوعاً. ومن دون الوصول الآمن، لا يستطيع عمال الإغاثة إنقاذ الأرواح. وأضاف «ندائي العاجل إلى جميع الأطراف هو إنهاء هذه المعاناة الإنسانية الآن». ونقلاً عن الأمم المتحدة، بيّن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن 8 أطفال لقوا حتفهم بسبب البرد.

وأوضح شاباين أن «تقارير الأمم المتحدة الأخيرة عن وفاة أطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم في قطاع غزة، تؤكد خطورة الأزمة الإنسانية». وأكد «أكرر دعوتي الملحة لمنح العاملين في المجال الإنساني إمكانية الوصول الآمن ودون عوائق حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة».

وفي السياق، أعلن مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، أمس، توقف تقديم الخدمات الصحية في بعض أقسام المستشفى جراء نفاد الوقود.

وحذر المجمع الذي يقدم خدماته لما يزيد على مليون فلسطيني، معظمهم نازحون، في بيان، من كارثة صحية تهدد حياة المرضى داخل المستشفى جراء توقف تقديم الخدمة الصحية. وقال: «في ظل أزمة نفاد الوقود في مجمع ناصر الطبي، نؤكد توقف كامل مولدات المجمع، وما يعمل الآن فقط هو مولد صغير».

كما توقف كامل الخدمة الصحية المقدمة في المجمع، ما عدا الأقسام الحرجة، وهي أقسام العناية المركزة والعمليات الطارئة والكلية الصناعية ومحطة الأكسجين، وإنارة قسم الطوارئ، وفق البيان.