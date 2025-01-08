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ترامب يعتزم لقاء بوتين لإنهاء أزمة أوكرانيا

ترامب يعتزم لقاء بوتين لإنهاء أزمة أوكرانيا
9 يناير 2025 01:10

واشنطن (وكالات) 

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، أنه يخطط لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا، رجح ترامب أن يتم عقد هذا الاجتماع بعد تنصيبه في 20 يناير. وعندما سئل من قبل أحد الصحفيين عن توقيت المناقشة المحتملة، امتنع عن إعطاء تاريخ محدد ولكنه قال: «أعلم أن بوتين يرغب في الاجتماع». كما أعرب ترامب عن أمله في أن تنتهي الأزمة في غضون 6 أشهر. وخلال حملته الانتخابية، كان ترامب يشيد غالباً بعلاقته مع بوتين وادعى أنه يمكنه إنهاء النزاع في أوكرانيا «في غضون 24 ساعة»، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول هذا الادعاء.  
وتخشى كييف أنه عندما يتولى ترامب منصبه في 20 يناير، يتم تقليص المساعدات الأميركية بشكل كبير. وفي خطاب رأس السنة، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء إلى واشنطن لعدم قطع المساعدات عن أوكرانيا. 
ميدانياً، أكد الجيش الأوكراني، أمس، أنه ضرب ليلاً مخزن وقود في روسيا يقع على بعد 500 كيلومتر من الحدود بين البلدين قال إن سلاح الجو يستخدمه لقصف أوكرانيا.
وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني عبر «تلغرام» «هاجمنا مخزن كومبيانت كريستال للوقود في انغلز في منطقة ساراتوف» خلال الليل. هذا الهجوم هو الأخير ضمن سلسلة من الضربات المتصاعدة عبر الحدود التي تنفذها موسكو وكييف وتستهدف منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على بدء النزاع الروسي الأوكراني.

دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
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