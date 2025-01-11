الأحد 12 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

احتجاجات تؤخر بدء مؤتمر لليمين المتطرف في ألمانيا

الشرطة الألمانية تفرق محتجين ضد حزب البديل اليميني المتطرف
11 يناير 2025 20:15

بدأ مؤتمر حزب البديل من أجل ألمانيا التمهيدي للانتخابات التشريعية المقرّرة في 23 فبراير المقبل والذي يعقد في مدينة ريزا في الشرق الألماني، متأخرا ساعتين عن موعده بسبب احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص وتخلّلتها هتافات رافضة "للنازيين".
واستهل الحزب اليميني المتطرف مؤتمره بمصادقة مندوبيه، البالغ عددهم 600، على ترشيح زعيمة الحزب أليس فايدل لمنصب المستشار في الاستحقاق التشريعي الذي سينظّم الشهر المقبل.
خلال المؤتمر الذي يستمر حتى غد الأحد، سيصادق المندوبون أيضا على البرنامج الانتخابي للحزب، كما سيقرون خارطة طريق تتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فضلا عن اتّباع نهج صارم بشأن سياسة الهجرة.
وفق تقديرات الشرطة، تظاهر نحو ثمانية آلاف شخص أمام مركز المؤتمرات حيث يجتمع مندوبو "البديل من أجل ألمانيا".
ونزل المتظاهرون إلى الشوارع رغم البرد وأطلقوا هتافات مناهضة للحزب على غرار "لا للنازيين" على وقع الموسيقى.
وقال المنظمون إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والضرب ضد متظاهرين.
وقالت مجموعة العمل Widersetzen المنظمة للتظاهرة "اليوم، نملأ شوارع ريزا بالتنوع والتضامن والانفتاح ونحتشد أمام مداخل مؤتمر حزب البديل لألمانيا".
وجاء في بيان لمنظمي التظاهرة أن أكثر من 12 ألف شخص شاركوا في التحرك تعبيرا عن معارضتهم لحزب البديل من أجل ألمانيا.
وفق البيان "تأخر المؤتمر بسبب احتجاجات واسعة النطاق" في مواقع عدة "داخل المدينة وخارجها".
وقالت ماريا شميدت المتحدثة باسم الجهة المنظمة للتحرك "اليوم، نحمي حق الناس في العيش بأمان دون خوف من الترحيل أو التعرض للهجوم".
ويحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي لانتخابات 23 فبراير، مع ما بين 18 و21% من نوايا التصويت.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
المصدر: وكالات
آخر الأخبار
تاكر كارلسون خلال جلسة ضمن قمة المليار متابع
علوم الدار
الكاتب الأميركي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه
11 يناير 2025
جانب من توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
اليوم 01:24
أطفال يصطفون لإعادة إمدادهم بالمياه في مخيم مؤقت للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
اليوم 01:24
شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:24
طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©