مقتل عناصر من داعش بينهم قياديان في العراق

قال مسؤولون أمنيون، اليوم السبت، إن أربعة أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، بينهم اثنان من كبار قادته، قُتلوا في غارة جوية نفذتها طائرات عراقية في جبال "حمرين" شرق العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، وهي جهة رسمية مسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، في بيان، إنه تم العثور على أربع جثث لمسلحي تنظيم داعش المتشدد في المنطقة التي نفذت فيها طائرات إف-16 العراقية الضربة أمس الجمعة.

وأوضح مسدر أمني أن من بين القتلى اثنين من كبار قادة التنظيم المتطرف في محافظة ديالى في شرق العراق.

وقال بيان خلية الإعلام الأمني إن القتلى بينهم قيادي "سيتم التعرف على هويته بعد إجراء عملية الفحص".