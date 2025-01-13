الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تطلب ضمانات بشأن اتفاق محتمل مع أوكرانيا

جندي أوكراني يطلق قذيفة
13 يناير 2025 17:41

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن مسألة الضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا ستكون جزءا أساسيا من أي تسوية محتملة بين الطرفين.
وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى مرارا استعداده للتواصل مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن تأمين إنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.
ويجري الحديث، منذ أشهر، عن احتمال بدء مفاوضات من أجل إنهاء الأزمة، خاصة مع اقتراب تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم 20 يناير الجاري.
كان ترامب وعد، خلال حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، بإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.

أخبار ذات صلة
هزة أرضية تضرب غرب روسيا
أبرز الجنرالات الروس يقود عملية التصدي لتوغل كورسك
المصدر: وكالات
روسيا
الأزمة الأوكرانية
اتفاق
محادثات
آخر الأخبار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
علوم الدار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
اليوم 17:54
آثار دمار خلّفه الإعصار "تشيدو" في موزمبيق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العاصفة المدارية "ديكيليدي" تضرب موزمبيق
اليوم 20:43
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
علوم الدار
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
اليوم 20:32
نواف سلام، المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
اليوم 20:26
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©