العاصفة المدارية "ديكيليدي" تضرب موزمبيق

ضربت العاصفة المدارية "ديكيليدي" شمال موزمبيق، اليوم الاثنين، بعدما أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقلّ في مدغشقر وتسبّبت بفيضانات في أرخبيل مايوت الفرنسي.

وازدادت شدّة العاصفة مع وصولها إلى منطقة "نامبولا" الساحلية في موزمبيق، حاملة معها رياحا عاتية وأمطارا طوفانية، وفق ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوّية الفرنسية.

وفي ديسمبر الماضي، قتل 120 شخصا على الأقلّ في شمال موزمبيق بسبب الإعصار "تشيدو" الذي خلّف 39 قتيلا على الأقّل في أرخبيل مايوت حيث ألحق أضرارا واسعة وأسفر عن إصابة أكثر من 5600 شخص.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوّية في موزمبيق تحذيرات من احتمال حصول فيضانات بسبب "ديكيليدي"، متوقّعا مئتي ميليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة ورياحا قد تبلغ سرعتها 180 كيلومترا في الساعة.

ودعا الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي، السكان إلى الحيطة خلال هبوب العاصفة، بما في ذلك الاحتماء في الملاجئ وتخزين المياه والطعام.

وقال، في افتتاح جلسة برلمانية في العاصمة مابوتو "توجّهوا فورا إلى ملجأ آمن وابقوا فيه لغاية تلقّي توجيهات إضافية من السلطات".

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ في مدغشقر عندما ضربت "ديكيليدي" الدولة الجزرية في نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث أمس الأحد.

ووصلت "ديكيليدي" إلى الطرف الشمالي من الجزيرة بمستوى إعصار السبت، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوّية الفرنسية من أن العاصفة قد تضرب مجدّدا مدغشقر في جنوب غربها مع اتجاهها جنوبا في فترة لاحقة من الأسبوع.

وتتشكّل الأعاصير عادة في المحيط الهندي بين نوفمبر وآذار. لكن حرارة المياه السطحية اقتربت هذه الفترة من 30 درجة مئوية في المنطقة، ما أتاح اشتداد العواصف في ظاهرة احترار مناخي سجّلت أيضا هذا الخريف في شمال الأطلسي والمحيط الهادئ.