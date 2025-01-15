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خطة أوروبية لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع الصحي

خطة أوروبية لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع الصحي
15 يناير 2025 14:33

اعتمدت المفوضية الأوروبية "خطة عمل" بشأن تعزيز الأمن السيبراني في القطاع الصحي الأوروبي اليوم الأربعاء.

وتشمل الخطة تمويلاً إضافياً مخصصاً لاختبار وتأمين البنية التحتية التقنية للمستشفيات، وإرشادات حول كيفية تطبيق القواعد الحالية، مثل توجيه الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي ومشاركة المعلومات بشكل أفضل.


وتعتبر الخطة المعتمدة من المفوضية الأوروبية هي جزء من قائمة الأولويات التي تعهدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بتقديمها في أول 100 يوم لها في المنصب.

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ووفقاً لوكالة "انيزا" للخدمات الرقمية الأوروبية، يبلغ متوسط تكلفة حادث أمني كبير في قطاع الصحة 300 ألف يورو.

ويعد جوهر المشكلة، أن العديد من المستشفيات تعاني من نقص التمويل ، ويتم توجيه الأموال التي لديها لرعاية المرضى.

المصدر: وام
الأمن السيبراني
مجلس الأمن السيبراني
القطاع الصحي
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