لبنان.. بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة

بيروت (الاتحاد)

بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام أمس، الاستشارات النيابية غير الملزمة في إطار مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتهدف تلك الاستشارات للاطلاع على آراء النواب ومطالبهم ومواقفهم من الحكومة الجديدة، وتعد الخطوة الأولى لكل رئيس مكلف لينطلق منها إلى المشاورات السياسية التي تجرى عادة خلف الكواليس في مسار تشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن يلتقي سلام في هذه الاستشارات التي ستستمر حتى مساء اليوم الخميس، في مقر البرلمان النواب المستقلين والكتل النيابية. وتعد تلك الحكومة أولى حكومات عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي انتخب للرئاسة يوم الخميس الماضي.

وكان الرئيس اللبناني كلف نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة نال فيها 84 صوتاً من إجمالي عدد نواب البرلمان الـ 128.

وبحسب الدستور اللبناني، فإن الحكومة الجديدة تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيلها لتبصر النور. وبعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، أثيرت أسئلة حول كيفية التعامل مع الأزمات التي عانى منها لبنان طوال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون أمس، أن الهدف حالياً يتمثل في العمل على بناء الدولة واستعادة اللبنانيين في الخارج ثقتهم في بلدهم، وقال إن الجميع متساوون تحت راية العلَم اللبناني.

وقال عون خلال استقباله رجال دين لتهنئته بانتخابه رئيساً للجمهورية، إن «هدفنا بناء الدولة والعمل على عودة أبنائنا من الخارج ومنح اللبناني في بلاد الاغتراب الثقة ببلده»، مشدداً «على ضرورة طي صفحة الماضي والنظر إلى الأمام»، ومعتبراً أن« ليس من فضل لفئة أو طائفة على أخرى وأن الجميع متساوون تحت راية العلَم اللبناني».

ولفت إلى أن «المحافظة على استقلالية القضاء والوضع الأمني أمر ضروري لتحقيق الازدهار الاقتصادي».