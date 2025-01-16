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فرق الإطفاء بلوس انجليس تحرز تقدماً في احتواء الحرائق

فرق الإطفاء بلوس انجليس تحرز تقدماً في احتواء الحرائق
16 يناير 2025 12:34

بعد أسبوع من بدء حرائق الغابات في منطقة لوس انجليس، بدأت فرق مكافحة الحريق أخيراً في إحراز تقدم.

وقد تم احتواء حريق إيتون بالقرب من باسادينا، الذي أودى بحياة 17 شخصاً من بين 25  حالة وفاة أكدتها السلطات المحلية حتى الآن، بنحو 50% حتى أمس الأربعاء.

وقالت السلطات المحلية إن حريق باليساديس، الذي آتي على مساحة واسعة بالطرف الغربي للوس انجليس، بالكاد انتشر خلال الأيام الأخيرة.

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ووفقاً للتقديرات الأولية، فإن أكثر من 12 ألف مبنى لحقت بها أضرار أو أصبحت مدمرة في المنطقة.

وتعطي التوقعات الخاصة بالطقس خلال الأيام المقبلة، في ظل انخفاض سرعة الرياح وتراجع درجات الحرارة، سبباً للأمل بأن أصعب مرحلة من الوضع الطارئ ربما تكون انتهت. 

المصدر: وكالات
لوس أنجليس
الحرائق
الإطفاء
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