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مدينة كمنيتس الألمانية عاصمة للثقافة الأوروبية

يشارك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في الحفل الافتتاحي الذي تنظمة المدينة
18 يناير 2025 13:02

تحتفل مدينة كمنيتس الألمانية اليوم السبت كونها عاصمة للثقافة الأوروبية 2025 بإقامة عرض ضخم. ويشارك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في الحفل الافتتاحي الذي تنظمة المدينة، التي تقع شرقي ألمانيا بحضور 700 ضيف في دار الأوبرا.
ويقام العرض في نصب ماركس التذكاري، أحد أشهر معالم المدينة، والذي سيحييه فنانون موسيقيون.

وسيقدم فنانون آخرون برامجهم على عدة مسارح في المدينة. وإضافة إلى ذلك، سيسحب حوالي 120 شخصا قاطرة بخارية تاريخية عبر المدينة، ومن المقرر تنظيم حفل موسيقي في بلدية المدينة.

ويتوقع المنظمون استقبال ما بين 70 ألف زائر إلى 100 ألف. وهذه هي المرة الأولى منذ 15 عاما التي يتم فيها اختيار مدينة ألمانية عاصمة للثقافة الأوروبية. وأصبحت كمنيتس بذلك رابع عاصمة بعد برلين الغربية (1988)، وفايمار (1999)، وإيسن (2010).
وتتقاسم كمنيتس اللقب مع مدينة نوفا جوريكا السلوفينية. وستقدم المدينة الألمانية أكثر من 200 مشروع وأكثر من 1000 فعالية على مدار العام.

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