السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة العشرات إثر تعطل عربات منتجع للتزلج في إسبانيا

منظر جوي لحادث تعطل العربات الهوائية
18 يناير 2025 18:50

قالت الحكومة الإسبانية إن عربات هوائية معلقة بكابلات تعطلت في منتجع بمنطقة "أراغون"، اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة العشرات بينهم حالات حرجة.
وذكرت قناة "تي.في.إي" التلفزيونية أن نحو 80 شخصا ما زالوا عالقين في العربات داخل منتجع "أستون".
وقال شاهد للقناة "يبدو الأمر وكأن السلك انقطع واهتزت العربات ليسقط منها الأشخاص".
ولم يتضح بعد سبب الحادث.
وأحجمت إدارة المنتجع عن التعليق ولم يتسن لها بعد تأكيد وجود أجانب بين المصابين.
وحلقت عدة طائرات هليكوبتر في المنطقة لإنقاذ المتزلجين الذين ما زالوا عالقين في العربات ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
يقع المنتجع الشهير بالقرب من الحدود الإسبانية مع فرنسا في سلسلة جبال "البرانس".

أخبار ذات صلة
«رجل في مهمة» ينقذ ألكاراز!
إسبانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق
المصدر: رويترز
التزلج
إسبانيا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي وخدمات قطاعها الحكومي مسيرة تطور لا تتوقف
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي وخدمات قطاعها الحكومي مسيرة تطور لا تتوقف
اليوم 20:13
بورنموث يوقف سلسلة نيوكاسل
الرياضة
بورنموث يوقف سلسلة نيوكاسل
اليوم 20:10
مولودية الجزائر إلى ربع نهائي «أبطال أفريقيا»
الرياضة
مولودية الجزائر إلى ربع نهائي «أبطال أفريقيا»
اليوم 20:02
مايكل بوبليه أمام جمهور «ليالي السعديات»
الترفيه
مايكل بوبليه يُطرب جمهور «ليالي السعديات» بأجمل أغانيه
اليوم 19:51
كفاراتسخيليا «الأغلى الرابع» في تاريخ سان جيرمان
الرياضة
كفاراتسخيليا «الأغلى الرابع» في تاريخ سان جيرمان
اليوم 19:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©