إصابة العشرات إثر تعطل عربات منتجع للتزلج في إسبانيا

قالت الحكومة الإسبانية إن عربات هوائية معلقة بكابلات تعطلت في منتجع بمنطقة "أراغون"، اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة العشرات بينهم حالات حرجة.

وذكرت قناة "تي.في.إي" التلفزيونية أن نحو 80 شخصا ما زالوا عالقين في العربات داخل منتجع "أستون".

وقال شاهد للقناة "يبدو الأمر وكأن السلك انقطع واهتزت العربات ليسقط منها الأشخاص".

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وأحجمت إدارة المنتجع عن التعليق ولم يتسن لها بعد تأكيد وجود أجانب بين المصابين.

وحلقت عدة طائرات هليكوبتر في المنطقة لإنقاذ المتزلجين الذين ما زالوا عالقين في العربات ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

يقع المنتجع الشهير بالقرب من الحدود الإسبانية مع فرنسا في سلسلة جبال "البرانس".