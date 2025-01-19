بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في غزة

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الأحد، وقال إن مئات الشاحنات دخلت القطاع حاملة مساعدات إنسانية لإغاثة المدنيين.

وأضاف بايدن، في تصريحات مقتضبة خلال زيارة إلى ولاية كارولاينا الجنوبية "اليوم، صمتت المدافع في غزة... نتوقع دخول عدة مئات من الشاحنات إلى قطاع غزة ربما بينما أتحدث".

نزح معظم المدنيين في قطاع غزة في ظل الحرب التي دامت 15 شهرا.

وقال الرئيس، المنتهية ولايته، إن اتفاق وقف إطلاق النار كان أحد أصعب المفاوضات التي شارك فيها.

وقال بايدن "الطريق إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلا على الإطلاق.. كان طريقا طويلا".

وأضاف بايدن، الذي سيسلم رئاسة الولايات المتحدة للجمهوري دونالد ترامب غدا الاثنين، إن تنفيذ اتفاق غزة يقع على عاتق الإدارة المقبلة.