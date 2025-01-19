إنقاذ 21 باكستانياً قبالة سواحل المغرب

إسلام آباد (وكالات)

تم تحديد 21 مواطناً باكستانياً، بين الناجين من حادث بحري وقع بالقرب من مدينة الداخلة المغربية، بحسب ما ورد في معلومات نقلتها وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الباكستانية أمس، بعد التحقق من صحتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي: «تم توفير المساعدة الفورية للمواطنين المتضررين، من خلال بعثتنا الدبلوماسية في الرباط. وقامت السفارة بترتيب إمدادات أساسية تشمل الطعام والشراب والأدوية والملابس، كما توفر السلطات المحلية في الداخلة المأوى والرعاية الطبية، استجابة لجهودنا الدبلوماسية». وأوضحت «أسوشيتد برس» الباكستانية أن الفريق القنصلي التابع للسفارة، موجود في الوقت الحالي بالداخلة للإشراف على عمليات الإغاثة والتنسيق مع السلطات المحلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث. وقال المتحدث: إن الحكومة ظلت تقوم بعمليات تنسيق وثيق مع السلطات المعنية في المغرب لضمان تقديم الدعم الشامل للباكستانيين المتضررين.