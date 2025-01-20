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زعماء أوروبا يعربون عن تمنياتهم الطيبة لترامب

زعماء أوروبا يعربون عن تمنياتهم الطيبة لترامب
21 يناير 2025 01:57

بروكسل (د ب أ) 

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أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن تمنياتهم الطيبة للرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة. وأرسلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أطيب تمنياتهما في منشور على منصة إكس بعد ظهر أمس. وكتبا أن «الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل بشكل وثيق معكم لمواجهة التحديات العالمية». وتضمن المنشور دعوة الإدارة الجديدة للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، وقال «معا، يمكن لمجتمعاتنا تحقيق المزيد من الرخاء وتعزيز أمنها المشترك، وهذه هي القوة الدائمة للشراكة عبر الأطلسي».

الاتحاد الأوروبي
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
واشنطن
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