إغلاق المدارس في جزيرة شرق اليونان بعد زلزال

أمرت السلطات في جزيرة ليسبوس بشرق اليونان بإغلاق المدارس في جزء من الجزيرة، اليوم الأربعاء، حتى يمكن فحصها بحثاً عن أضرار هيكيلية محتملة، بعد زلزال ضرب الجزيرة الليلة الماضية، وقال مركز أثينا للجيوديناميكية إن الزلزال، الذي بلغت قوته الأولية 5.1 درجة، وقع بعد الساعة العاشرة والنصف مساء أمس الثلاثاء.

وكان مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات (6 أميال) شمال شرقي ميثيمنا في ليسبوس بين الجزيرة والساحل التركي القريب. ولم يسبب الزلزال أي إصابات ولا أضرار خطيرة، لكن السلطات المحلية سجلت العديد من الانهيارات الصخرية الصغيرة على طرق محلية.

يشار إلى أن اليونان تقع في منطقة نشطة بالزلازل بشكل كبير، لكن الغالبية العظمى منها لا تسبب أي إصابات.