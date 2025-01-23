حريق غابات جديد في شمال لوس أنجلوس يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم

اندلع حريق غابات جديد، يوم أمس "الأربعاء"، في شمال لوس أنجلوس، ما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم في منطقة شهدت مؤخراً حرائق أخرى مدمرة.





وانتشرت النيران بسرعة بالقرب من بحيرة كاستايك حيث أتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين، وساعدت رياح قوية حارة وجافة في تأجيجها.





وصدرت أوامر إخلاء لنحو 31 ألف شخص حول البحيرة التي تقع على بعد نحو 56 كيلومتراً شمال لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.





وحث روبرت جينسن من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، كل من هم في المنطقة المتضررة بالحريق الجديد، المعروف باسم "حريق هيوز"، على المغادرة فوراً.