الأحد 26 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تعلن تغيير اسم خليج المكسيك

الولايات المتحدة تعلن تغيير اسم خليج المكسيك
25 يناير 2025 09:16

 أعلنت وزارة الداخلية الأميركية يوم الجمعة أن خليج المكسيك أصبح يعرف اعتباراً من الآن باسم «خليج أميركا» بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأصدر ترامب أمرا يوم الاثنين الماضي يقول فيه إن المسطح المائي على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك سيتم إعادة تسميته لتأكيد «العظمة الأميركية».
وكان الخليج يحمل اسم «خليج المكسيك» منذ القرن السادس عشر. وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم يوم الثلاثاء الماضي «بالنسبة لنا سيظل خليج المكسيك وبالنسبة للعالم أجمع سيظل خليج المكسيك».
وقالت وزارة الداخلية الأميركية أيضا إن أعلى جبل في أميركا الشمالية «دينالي» سيتم تغيير اسمه أيضا ليسمى باسمه السابق «جبل ماكينلي». وقالت الوزارة إن «استعادة الاسمين... تكرم إرث العظمة الأميركية»، مكررة أمر ترامب.
وأضاف البيان: «تؤكد هذه التغييرات مجددا التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأميركيين بإرث أبطالها وأصولها التاريخية».

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تبدأ أكبر خطة ترحيل للمهاجرين في تاريخها
مباحثات أميركية يمنية حول أمن البحر الأحمر
المصدر: د ب أ
خليج المكسيك
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مهاجرون مقيدون خلال ترحيلهم من أميركا
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تبدأ أكبر خطة ترحيل للمهاجرين في تاريخها
اليوم 01:01
تصاعد الدخان من جنين خلال العملية الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
3 آلاف عائلة فلسطينية تنزح من مدينة جنين
اليوم 01:01
محتجزون لدى «الحوثيين» يستقلون حافلة أثناء إطلاق سراحهم (رويترز)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تطلق سراح 153 محتجزاً بدعم من الصليب الأحمر
اليوم 01:01
مركبة أممية تقترب من حاجز للجيش اللبناني في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتّهم إسرائيل بالمماطلة في سحب القوات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©