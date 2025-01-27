زلزال هز أميركا وشعر به سكان على بعد مئات الأميال

هز زلزال، مركزه بالقرب من ساحل ولاية مين الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة، منازل في شمال نيو إنجلاند اليوم الاثنين وشعر به سكان ولايات تبعد مئات الأميال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال، الذي بلغت شدته 3,8 درجة على مقياس ريختر، وقع في حوالي الساعة 22:10 صباح اليوم الاثنين، وكان مركزه على بعد حوالي ستة أميال (10 كيلومترات) جنوب شرق ميناء يورك في جنوب ولاية مين.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق حوالي ثمانية أميال (13 كيلومترا). ودفع السكان والمسؤولين في ولاية مين ونيو هامبشاير إلى تقييم أي أضرار محتملة.

وشارك كثيرون قصصا على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنهم شعروا في بداية الزلزال كما لو كان حادث سيارة أو ربما انفجارا قد وقع بالقرب منهم.

وطلبت إدارة الطوارئ في ولاية مين من السكان الاتصال برقم 911 فقط في حالة الطوارئ. وقالت فانيسا كورسون، المتحدثة باسم الإدارة إنه يبدو أن الزلزال لم يتسبب في حدوث أضرار بالغة، مضيفة أن إدارة الطوارئ المحلية لم تسجل أي أضرار.