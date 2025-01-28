هل ستغير خرائط جوجل اسم خليج المكسيك بعد مرسوم ترامب

تحت تأثير المراسيم التي وقعها دونالد ترامب أخيرا، تعتزم جوجل تعديل اسم خليج المكسيك على خدمتها للخرائط في الولايات المتحدة ليصبح «خليج أميركا»، فيما ستعاد تسمية دينالي، أعلى قمة في أميركا الشمالية، بـ«جبل ماكينلي».

وقال ناطق باسم جوجل الاثنين «نحن عادة ننفذ تغييرات الأسماء بعد تحديثها من جانب مصادر حكومية رسمية».

وأشارت مجموعة التكنولوجيا العملاقة إلى أن تغييرات الأسماء تتوافق مع الميزات الجغرافية المدرجة في نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأميركي (GNIS).

وأوضحت غوغل أن المستخدمين خارج الولايات المتحدة سيستمرون في رؤية الاسم الأصلي والاسم الجديد، كما الحال بالنسبة للمواقع المتنازع عليها.

وتأتي الأسماء الجديدة في أعقاب الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة.

خلال خطاب تنصيبه في 20 يناير، قال الرئيس الجمهوري إنه يريد أن يعيد لدينالي، وهي أعلى قمة في أميركا الشمالية وتقع في ألاسكا (6190 مترا)، اسمها السابق جبل ماكينلي، بعد أن غيّره الرئيس باراك أوباما في عام 2015 نزولا عند رغبة السكان الأصليين.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب جماعات السكان الأصليين الأميركيين في ألاسكا، الذين ينادون بالاحتفاظ باسم دينالي.

أما بالنسبة لخليج المكسيك الذي يقع على حدود المكسيك والولايات المتحدة وكوبا، فقد وصفه ترامب بأنه «جزء لا يُمحى من أميركا»، بعد ساعات من عودته إلى البيت الأبيض. ويعتبر ترامب هذا الخليج ضروريا لإنتاج النفط ولمصائد الأسماك في الولايات المتحدة، ويصفه بأنه «الوجهة المفضلة لدى الأميركيين للسياحة والترفيه».

وسرعان ما بدأ استخدام هذا الاسم من جانب خفر السواحل الأميركيين في بيان، ومن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس الذي تحدّ ولايته هذا المسطح المائي.

وأثار الاسم الجديد مخاوف دبلوماسية لدى المكسيك وجهات أخرى.

ردا على دونالد ترامب، اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تسمية الولايات المتحدة بـ«أميركا المكسيكية»، في إشارة إلى خريطة تعود إلى القرن السابع عشر يظهر عليها جزء كبير من منطقة أميركا الشمالية بهذا الاسم.