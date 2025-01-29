حريق داخل طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

اندلع حريق داخل طائرة ركاب في مطار غيمهيه الدولي في مدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح أثناء الإخلاء.



وأوضحت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية، في بيان اليوم، أن الحريق اندلع بمنطقة الذيل بطائرة ركاب تابعة لشركة طيران بوسان من طراز إيرباص، قبل إقلاعها أثناء الاستعداد للتوجه إلى هونغ كونغ من مطار غيمهيه الدولي في بوسان على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيؤول، مضيفة أنه تم إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 169 راكباً و6 أفراد من الطاقم وعامل صيانة واحد باستخدام مزلقة إخلاء، قبل أن يتم الإعلان عن السيطرة على الحريق.



وأشارت إلى أن الحريق بدأ في منطقة ذيل الطائرة، ثم انتشر إلى جسم الطائرة، فيما لم يعرف سببه على الفور، بينما شكلت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية فريقا للتحقيق في الحادث؛ إذ تخطط لإرسال 7 مسؤولين إلى مكان الحادث للتحقيق في سبب الحادث.



ووفقا لنظام المعلومات الفنية للطيران التابع للوزارة، فإن الطائرة المنكوبة تعمل في الخدمة لأكثر من 17 سنة.