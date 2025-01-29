الخميس 30 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حريق داخل طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

حريق داخل طائرة ركاب في كوريا الجنوبية
29 يناير 2025 08:31

 اندلع حريق داخل طائرة ركاب في مطار غيمهيه الدولي في مدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح أثناء الإخلاء.

وأوضحت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية، في بيان اليوم، أن الحريق اندلع بمنطقة الذيل بطائرة ركاب تابعة لشركة طيران بوسان من طراز إيرباص، قبل إقلاعها أثناء الاستعداد للتوجه إلى هونغ كونغ من مطار غيمهيه الدولي في بوسان على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيؤول، مضيفة أنه تم إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 169 راكباً و6 أفراد من الطاقم وعامل صيانة واحد باستخدام مزلقة إخلاء، قبل أن يتم الإعلان عن السيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق بدأ في منطقة ذيل الطائرة، ثم انتشر إلى جسم الطائرة، فيما لم يعرف سببه على الفور، بينما شكلت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية فريقا للتحقيق في الحادث؛ إذ تخطط لإرسال 7 مسؤولين إلى مكان الحادث للتحقيق في سبب الحادث.

ووفقا لنظام المعلومات الفنية للطيران التابع للوزارة، فإن الطائرة المنكوبة تعمل في الخدمة لأكثر من 17 سنة.

أخبار ذات صلة
تحطم طائرة ركاب بعد اصطدامها بمروحية فوق واشنطن
اشتعال النيران في طائرة بمطار كوري جنوبي
المصدر: وام
كوريا
حريق
طائرة
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الأمم المتحدة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تشكل مجموعة عمل لتنسيق إزالة الركام في غزة
اليوم 14:33
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
الرياضة
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
اليوم 14:30
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
اليوم 14:27
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
الرياضة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©