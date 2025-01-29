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الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة

مخيم للنازحين السوريين في شمال غرب البلاد (من المصدر)
30 يناير 2025 01:18

دمشق (الاتحاد)

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال ضخمة مع الحاجة إلى 1.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 6.7 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً حتى شهر مارس المقبل. 
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن هذه المساعدات تشمل توفير الغذاء لنحو 5.4 مليون شخص والرعاية الصحية لثلاثة ملايين شخص والمياه النظيفة والصرف الصحي لـ 2.5 مليون شخص.  وأوضح مكتب «أوتشا» في بيان، أن استمرار الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا يعيق الجهود الإنسانية خاصة في مناطق شرق حلب والرقة. 
وأشار البيان إلى استمرار تعطل سد تشرين في حلب منذ 7 أسابيع نتيجة الأعمال العدائية التي تمنع وصول الفرق الإنسانية لإصلاحه، مضيفاً أن هذا الوضع يحرم أكثر من 410 آلاف شخص من الحصول على المياه والكهرباء في منبج وريف عين العرب، شرق محافظة حلب. 
كما أفاد المكتب بأن الأعمال العدائية المكثفة في منبج خلال الأسبوع الماضي أجبرت 25 ألف شخص من بينهم نساء وأطفال على الفرار من منازلهم فيما لايزال نحو 24 ألف نازح في الشمال الشرقي يعيشون في أكثر من 200 مركز طوارئ جماعي في المنطقة.  وأضاف أن «التقارير تشير إلى أن أكثر من 50 ألف طفل بمن فيهم ذوو الإعاقة محرومون من التعليم حيث تستخدم مدارسهم كمراكز جماعية لإيواء النازحين».

الأمم المتحدة
المساعدات الإنسانية
سوريا
الأزمة السورية
الشعب السوري
ستيفان دوجاريك
أوتشا
اللاجئون السوريون
النازحون السوريون
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