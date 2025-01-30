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ترامب يوقع قانوناً لتوسيع صلاحيات الترحيل

دونالد ترامب يوقع قانوناً في البيت الأبيض في واشنطن
30 يناير 2025 08:37

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، على قانون لاكن رايلي، الذي يمنح السلطات الاتحادية صلاحيات أوسع لترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بارتكاب جرائم. كما أعلن خلال مراسم التوقيع أن إدارته تخطط لإرسال "أسوأ المجرمين الأجانب" إلى مركز احتجاز جوانتانامو في كوبا. ويعد هذا القانون، الذي حظي بدعم الحزبين، أول تشريع يقر خلال الولاية الثانية لترامب، وقد سمي تيمنا بلاكن رايلي، طالبة التمريض من ولاية جورجيا، والتي قتلت العام الماضي عن عمر 22 عاما على يد رجل  كان يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وقال ترامب خلال الحفل، الذي حضره والدا رايلي وشقيقتها: "لقد كانت شعلة من الدفء والطيبة. ما يحدث اليوم هو تكريم عظيم لابنتكما، هذا كل ما يمكنني قوله. من المحزن جدا أن نضطر للقيام بذلك." .

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المصدر: وكالات
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ترحيل المهاجرين
دونالد ترامب
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