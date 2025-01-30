أوغندا تعلن تفشي «إيبولا»

كمبالا (رويترز)

أكدت وزارة الصحة في أوغندا، أمس، تفشي فيروس إيبولا في العاصمة كمبالا، حيث سُجلت أولى الوفيات أمس الأول.

وحاول أحد المصابين، وهو ممرض في مستشفى مولاجو بالعاصمة، في البداية تلقي العلاج في مرافق مختلفة منها مولاجو بعد ظهور أعراض تشبه الحمى.

وقالت الوزارة إنه «عانى من فشل في وظائف أعضاء عديدة، وتمكن منه المرض في مستشفى مولاجو الوطني في 29 يناير، وأكدت عينات ما بعد الوفاة إصابته بسلالة السودان من فيروس إيبولا».

وتنتقل الحمى النزيفية شديدة العدوى من خلال ملامسة سوائل وأنسجة مصابة. وتشمل الأعراض الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات ونزيفاً.