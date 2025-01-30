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باكستان: مقتل عسكريين و6 مسلحين

عناصر من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
31 يناير 2025 01:19

بيشاور (أ ب)

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أعلن الجيش الباكستاني، أمس، أن قوات الأمن الباكستانية داهمت مخبأ للمسلحين في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن حدوث اشتباك عنيف لقي خلاله عسكريان وستة مسلحين حتفهم.
وقال الجيش، في بيان، إن المداهمة تمت أمس الأول، في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا. 
وأضاف الجيش أن «ميجور» كان ضمن العسكريين اللذين لقيا حتفهما، موضحاً أن قواته تلاحق المسلحين الآخرين في المنطقة «للقضاء على خطر الإرهاب». 
ويشار إلى أن السلطات الباكستانية غالباً ما تشن مثل هذه العمليات ضد المسلحين، وإلى أن المسلحين كثفوا من هجماتهم في المناطق الشمالية الغربية من البلاد منذ عام 2021.

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الجيش الباكستاني
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طالبان باكستان
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