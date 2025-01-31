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مصابون جراء انفجار بمصنع في إسبانيا

أحد أفراد الشرطة الإسبانية(أرشيفية)
31 يناير 2025 12:26

أصيب ستة أشخاص في انفجار وقع في مصنع للذخيرة تملكه شركة فرعية تابعة لشركة راينميتال مصنعة الأسلحة الألمانية في جنوب شرق إسبانيا.

ووقع الانفجار في مستودع للذخيرة تابع لشركة "راينميتال إكسبال" للذخائر في منطقة خافالي فيخو في منطقة مورثيا، حسبما أفادت خدمات الطوارئ الإسبانية يوم أمس “الخميس”.

وأصيب أحد الضحايا بإصابات خطيرة، ولم تصدر الشركة بيانا حتى الآن، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "يوروبا برس" نقلا عن السلطات، أن الرجال المصابين، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و52 عاما، تعرضوا لإصابات في الرأس، وحروق، واستنشاق الدخان، وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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كما تسبب الانفجار في اندلاع حريق غابات في المنطقة الصناعية، امتد على مساحة ألفي متر مربع قبل أن يتم إخماده.

ووفقا لشركة الأسلحة الألمانية، فإن شركة "راينميتال إكسبال" للذخائر هي "شركة مشهورة عالميا في تصنيع الذخائر والأسلحة" ومتخصصة في ذخائر المدفعية، وقذائف الهاون، والذخائر ذات العيار المتوسط، فضلا عن الصواعق وأنظمة الدفع الصاروخي.

وتدير الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة راينميتال سبع منشآت في إسبانيا والولايات المتحدة، وتزود أكثر من 60 دولة.

المصدر: وكالات
إسبانيا
مصنع
انفجار
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