الأحد 2 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحطم طائرة صغيرة في فيلادلفيا

تحطم طائرة صغيرة في فيلادلفيا
1 فبراير 2025 08:32

تحطمت طائرة صغيرة بالقرب من مركز تجاري في فيلادلفيا بشرق الولايات المتحدة مما تسبب في اندلاع حرائق، حسبما أعلنت السلطات الجمعة، بعد يومين على الكارثة الجوية التي أودت بحياة 67 شخصا في واشنطن.
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه لفقدان "المزيد من الأرواح البريئة". وكتب ترامب على منصته تروث سوشل "كم من المحزن رؤية الطائرة تتحطم في فيلادلفيا ببنسلفانيا. مزيد من الأرواح البريئة التي فُقدت".
ولم ترد أي حصيلة فورية، لكن الشرطة قالت لشبكة سي بي إس نيوز إن عدداً من الأشخاص على الأرض أصيبوا.
وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أن ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة حضرية في فيلادلفيا الجمعة.
وقالت إدارة الطيران الفدرالية في بيان إن "ستة أشخاص كانوا على متن" الطائرة ليرجيت 55 التي تحطمت حوالي الساعة 18,30 (23,30 بتوقيت غرينتش) في منطقة بشمال شرق فيلادلفيا بعد إقلاعها من مطار في المدينة.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة تحطم طائرة صغيرة في أميركا
العثور على الصندوق الأسود للمروحية في حادث واشنطن
المصدر: آ ف ب
تحطم طائرة
فيلادلفيا
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
موراتا يختار ناديه الجديد
الرياضة
موراتا يختار ناديه الجديد
اليوم 22:00
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي بعد مطالبة ترامب بالقناة
اليوم 21:38
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
الرياضة
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
اليوم 21:29
مقاتلة للجيش العراقي
الأخبار العالمية
مقتل سبعة إرهابيين في العراق بينهم قيادي
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©