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البنتاجون يستعد لنشر ألف جندي لتعزيز حملة ترامب ضد الهجرة

البنتاجون يستعد لنشر ألف جندي لتعزيز حملة ترامب ضد الهجرة
1 فبراير 2025 10:00

قال مسؤولون أميركيون يوم الجمعة إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تستعد لنشر ما لا يقل عن ألف جندي إضافي من عناصر الخدمة الفعلية لتعزيز حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف الهجرة.
وذكروا إن نحو 500 جندي آخرين، من وحدة مقرها فورت درام في نيويورك - سيتم إرسالهم إلى الحدود الجنوبية الغربية.
وسيذهب نحو 500 من عناصر مشاة البحرية إلى خليج جوانتانامو في كوبا، حيث سيتم احتجاز بعض المهاجرين المعتقلين. وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن هناك مناقشات مستمرة حول عمليات انتشار الجنود وقد تتم زيادة الأرقام إذا تم الانتهاء من تفاصيل إضافية. وكان البنتاجون يكافح لتنفيذ الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في 20 يناير.
وقد تم نشر المجموعة الأولى التي تتألف من 1600 جندي من قوات الخدمة الفعلية على الحدود الأسبوع الماضي. ويعكس نشر القوات تصميم ترامب على توسيع دور الجيش في حملته لإغلاق الحدود وإعادة المهاجرين المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية.

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