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قتيلان بقصف على مدينة داخل روسيا

آثار قصف على بيلغورود (أرشيفية)
2 فبراير 2025 16:16

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلغورود الروسية إن المنطقة المتاخمة لأوكرانيا تعرضت لعدة هجمات  بطائرات مسيرة، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
وأضاف جلادكوف، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أن رجلا قُتل في قرية مالينوفكا على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي الحدود.
وذكر أن عدة مناطق أخرى تعرضت لهجمات أوكرانية. وفي وقت لاحق من اليوم، لقيت امرأة حتفها في المستشفى وأصيب مدني آخر بعد أن تعرضت سيارة لهجوم بطائرة مسيرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت 44 طائرة مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.
وتتعرض بيلغورود ومناطق أخرى متاخمة لأوكرانيا لضربات منذ بدء الأزمة في فبراير 2022.

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المصدر: رويترز
أوكرانيا
بيلغورود
بيلجورود
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