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الجامعة العربية: تقويض عمل «الأونروا» يهدد الاستقرار الإقليمي

الجامعة العربية: تقويض عمل «الأونروا» يهدد الاستقرار الإقليمي
4 فبراير 2025 01:05

أحمد شعبان (القاهرة)

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أدان مجلس جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين التي تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وأكد المجلس في بيان صدر أمس، عقب اجتماع غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين بناءً على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، أن «إصرار إسرائيل على تنفيذ هذه القوانين يعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين». 
وأشار إلى أن «إسرائيل - كقوة احتلال - لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ولا يحق لها اتخاذ إجراءات ضد ممتلكات الأونروا أو تغيير الوضع القانوني لتلك الأراضي وفقاً للقانون الدولي».  
وشدد المجلس على أن «الأونروا»، تعد شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من أن تقويض عملها يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض حل الدولتين وأدان التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
الأونروا
إسرائيل
فلسطين
الأمم المتحدة
الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية المحتلة
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