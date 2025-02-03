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مصر: احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

تفاعل المشيعين أثناء تشييع جثمان فلسطيني في جنين (رويترز)
4 فبراير 2025 01:05

القاهرة (الاتحاد)

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جدد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، موقف بلاده المتعلق بضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه واحترام حقه في تقرير المصير، فيما أكد أهمية استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، السفير تميم خلاف، في بيان أمس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس، أمس الأول، في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث أن عبد العاطي استعرض، خلال الاتصال، الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، في ظل التحديات الجيوسياسية الجسيمة التي يشهدها الإقليم كما اطلع المسؤولة الأوروبية على آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد كذلك على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها.

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