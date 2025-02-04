ترامب: هناك "اهتمام كبير" بتطبيق تيك توك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك اهتماما كبيرا بتطبيق تيك توك، فيما تسعى إدارته إلى التوسط في بيع التطبيق الشهير.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "اهتمام كبير بتطبيق تيك توك! سيكون رائعا للصين وكل الأطراف المعنية".

ويكتنف الغموض مصير التطبيق منذ أن دخل قانون يلزم الشركة الصينية المالكة له، بايت دانس، إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير.

ووقع ترامب، بعد توليه منصبه في 20 يناير، أمرا تنفيذيا يسعى إلى تأخير إنفاذ القانون لمدة 75 يوما.